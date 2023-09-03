جامعة كفر الشيخ تشارك في الملتقى الأول للقيادات الشبابية المتميزة بالغردقة

شارك وفد من طلاب جامعة كفر الشيخ في الملتقى الأول للقيادات الشبابية المتميزة على مستوى الجامعات المصرية، بعنوان بناء الوعي بالاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب تحت شعار «القائد النبيل» بالغردقة، وذلك في إطار مبادرة «صيف شبابنا»، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة إيهاب جاد، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

استثمار الطاقات الكامنة لطلبة الجامعات المصرية

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ الملتقى يهدف إلى نشر الوعي بأهمية استثمار الطاقات الكامنة لطلبة الجامعات المصرية، والتفكير العلمي المنطقي لمواجهة المشكلات الطلابية من خلال الخروج بتوصيات بأهم الأفكار والاقتراحات لطلبة الجامعات، وصولاً لاستهداف مبادرات طلابية مجتمعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وأفاد رئيس الجامعة بأنّ القيادة السياسية تهتم بتمكين الشباب، موضحًا ضرورة استثمار طاقات الشباب، وتوظيف قدراتهم، مؤكدا أهمية المرحلة الجامعية في تطوير الفكر العلمي لطلبة الجامعة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء، وتأتي هذه الجهود توافقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة لتعزيز دور العلم والعمل وتحقيق الأمل والحلم في البلاد.

محاضرات وورش عمل في الملتقى

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنّه تم تنفيذ عدد من المحاضرات وورش العمل التدريبية خلال الملتقى والتي تستهدف تنمية الوعي الطلابي بالاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب، كما تم فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب والتي تعمل على بناء جيل من الشباب منتمي للوطن وتحقيق الريادة في القطاعين الشبابي والرياضي، من خلال رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.