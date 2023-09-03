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رئيس هيئة الدواء يلتقي سفير إندونيسيا لدى مصر

كتب:

مريم الخطري
06:28 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
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اجتمع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم، مع السفير لطفي رءوف، سفير إندونيسيا بمصر.

تناول الاجتماع، بحث وتعزيز كل سبل التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة، فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، إذ جرى مناقشة مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدوائي بين البلدين.

هيئة الدواء 

يذكر أن العلاقات المصرية الإندونيسية، تمثل زخما تاريخيا حافلا بين الدولتين، وتتمتع بمستوى رفيع من الصداقة والتعاون.

جاء ذلك في ضوء سعي هيئة الدواء المصرية، إلى فتح مجالات التعاون مع الدول الأسيوية في كل المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، والحرص على التنسيق والتكامل مع الدول الشقيقة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.