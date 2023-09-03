الجمهور يشيد بحفل ختام مهرجان العلمين الجديدة: «حاجة مشرفة»

أقيم حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، تحت شعار «العالم علمين» أمس، بعد أن استمر لأكثر من 50 يوما، إذ لقي تفاعل عدد كبير من الجمهور.

شريف مدكور يقدم حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

قدم الإعلامي شريف مدكور حفل الختام، وجرى عرض مقطعا مصورا يبرز كيفية تأسيس المسارح التي استضافت فعاليات المهرجان.

كما جرى عرض كلمات من أبرز النجوم الذين أحيوا حفلات خلال الدورة الأولى، أبرزهم أحمد سعد وإليسا ونانسي عجرم وكارول سماحة وغيرهم، وثمنوا جميعا دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إنجاح المهرجان بالتنظيم الجيد والتخطيط.

شارموفرز تشعل حفل ختام مهرجان العلمين

وأحيا فريق شارموفرز حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، وبدأت الفرقة بالأغنية الشهيرة «حزينة»، ثم استكملوا فقرتهم الغنائية بأغنية «إيزي ماني»، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ردود فعل الجمهور على حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

حظى حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، بردود فعل واسعة من الجمهور، إذ كتب أحدهم: «جميلة أوي والشو رائع وحاجة مشرفة بجد، بقينا منفرقش حاجة عن غيرنا.. وشريف عسل أوي أوي».

وكتب آخر: «مصر العالم علمين.. مصر الحضارة.. مصر التعليم.. مصر التقدم والابتكار والإبداع والفنون والآداب العامة والخاصة والشارع المصري».