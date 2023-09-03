نقابة الموسيقيين توقف مطربة عن الغناء في مصر: اعتذارك غير مقبول

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع المطربة سارة الزكريا من الغناء في مصر بشكلٍ نهائي، على خلفية أزمتها في حفلها الغنائي الأخير، وذلك رغم اعتذارها عما صدر منها على المسرح.

مصطفى كامل ينشر فيديو من التحقيق

ونشر مصطفى كامل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو خلال التحقيق مع سارة الزكريا بمقر النقابة، وعلق عليه: «من داخل النقابة العامة الآن، التحقيق مع سارة الزكريا.. وبناءً على ما ورد بالڤيديوهات من أفعال وأقوال خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد.. وانحرفت انحرافا أخلاقيا لا علاقة له بالفنون».

وتابع: «قررنا عدم الإكتراث بأي مبررات قدمتها ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي.. وبعد مشاورة الشؤون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا منع سارة الزكريا من الغناء داخل مصر».