مصطفى كامل يقدم واجب العزاء لعمرو عبد الجليل في وفاة شقيقه

يقام حاليا عزاء شقيق عمرو عبد الجليل، بمسجد عمر مكرم، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

وحرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على حضور عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل.

كما وصل منذ قليل، الفنان حسن الرداد، والسيناريست محمد الغيطي، خالد يوسف، والفنان محمد عبد الحافظ، الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، بعد أيام من احتفالهم بالعرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وأشرف فايق، ومحمد عبد العظيم، وأحمد التهامي.

ورحل عن عالمنا شقيق عمرو عبد الجليل، ليلة أمس، حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته، ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».