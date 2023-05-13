عمر كمال يكشف تفاصيل أغنيته مع سارة الزكريا.. «اتصورت في يوم»

يستعد الفنان عمر كمال لطرح فيديو كليب لأغنية جديدة تجمعه بالمطربة اللبنانية سارة الزكريا، صاحبة أغنية «تيجي نتجوز بالسر»، والتي تصدرت التريند على السوشيال ميديا خلال الأشهر القليلة الماضية.

«الوطن» داخل كواليس كليب عمر كمال

وتواجدت «الوطن» داخل كواليس تصوير كليب عمر كمال وسارة الزكريا، إذ جرى التصوير في أحد الأماكن بمنطقة السادس من أكتوبر خلال يوم واحد فقط.

وقال عمرو كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأغنية عبارة عن دويتو بينه وبين الفنانة اللبنانية سارة الزكريا، من كلمات عمرو قطب، وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم، وتوزيع إسلام شيبسي، الذين شاركوا معه في العديد من تجاربه الناجحة مع الجمهور مثل «ضيعنا وحلوين» والعديد من الأغاني الناجحة.

عمر كمال يكشف كواليس أغنيته مع سارة الزكريا

وأضاف عمر كمال أنه قرر التعاون مع سارة الزكريا في أغنية جديدة؛ لأنها جريئة على المسرح ولها قبول، والجمهور يحب أن يرآها ويسمعها، وكذلك تغني إفيهات مميزة بها، مشيرا إلى أنه فكر بها بعد تجربتها الناجحة مع الجمهور المصري في أغنية «تيجي نتجوز بالسر».

وأضاف أنه كان يتابع سارة الزكريا بلبنان، إذ جمعهما العديد من الحفلات المشتركة، موضحا أن الأغنية لا يوجد بها كلام جارح، لأن الشعب المصرى محافظ، وله عادات وتقاليد، مشيرا إلى أن سارة ستغني كلمات مصرية مغريبة.