جامعة حلوان: نسعى لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، سعي الجامعة لبذل جهود كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد إحدى أهم عناصر رؤية مصر 2030 والتحول لجامعة تكنولوجية وجامعة خضراء، وإحداث نقلة نوعية فى العملية التعليمية، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتعليم التكنولوجي بشكل رئيسي كمسار للمستقبل.

تحول رقمي وجامعة خضراء

وأشار «قنديل»، إلى أنه بالتزامن مع استعددات الجامعة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، واستقبال العام الجامعي الجديد وانتظام الطلاب القدامى والجدد وطلاب الجامعة الوافدين، فإن الجامعة تعمل على تهيئة الجامعة للتحول الرقمى وتحولها الى جامعة خضراء.

وذكر، أن هناك عديد من الجهود وأعمال التطوير الجارية لإعادة هيكلة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للجامعة، وذلك برصف الطرق بالانترلوك وإعادة تصميم شبكات البنية التحتية بها، وكذلك تنفيذ أنظمة الإنارة بالطرق الحديثة والاعتماد على الإضاءة الليد والتى توفر فى استهلاك الطاقة بشكل كبير.

زيادة المسطحات الخضراء

وأوضح، أنه يُجرى العمل على زراعة جميع المسطحات الخضراء بالجامعة، واستحداث مساحات خضراء جديد لتحقيق التوزان البيئى بداخل الجامعة، وأيضا استخدام الزراعات المثمرة كلما أمكن، تنفيذ كل مايلزم من إعادة هيكلة الموقع العام للجامعة وإجراء اعمال صيانة الجدران والدهانات على كافة مسارات الطرق الداخلية للجامعة.

وذكر رئيس الجامعة، أنه يُجرى العمل على إعادة وتحديث البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي بالجامعة، للاستعداد لتطبيق منظومة التحول الرقمى بالجامعة، مشيرا إلى تنفيذ الأعمال من خلال مركز التنمية التكنولوجية بالجامعة، وفريق العمل المشارك تحت قيادة الدكتور أحمد البنداري مدير المركز.