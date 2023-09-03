رابط وطريقة حجز الكشف الطبي في جامعة حلوان 2023.. والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة حلوان، فتح الرابط الإلكتروني لحجز موعد الكشف الطبي جامعة حلوان 2023، يوم 5 سبتمبر الجاري، أمام جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة، على أن يستمر حتى بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد للجامعات 2023 / 2024، والذي يبدأ نهاية سبتمبر الجاري.

طباعه استمارة الكشف الطبي

أوضحت جامعة حلوان، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طريقة التسجيل لحجز الكشف الطبي جامعة حلوان 2023، ودفع الرسوم المطلوبة، ومعرفة ميعاد الكشف الطبي في الكليات، والتي جاءت كالتالي:

رابط وخطوات التسجيل

- يمكن حجز موعد الكشف الطبي جامعة حلوان 2023، من خلال زيارة هذا الرابط.

- تسجيل بيانات الطالب والتي تتمثل في: «‏الاسم- ‏الرقم القومي- ‏الكلية- ‏النوع».

- طباعة استمارة الكشف الطبي بالميعاد المحدد لإجراء الكشف الطبي (اليوم و الساعة).

- عند الذهاب لعمل الكشف الطبي يجب إحضار عدد من الأوراق المطلوبة، والتي تشمل:

1- بطاقة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع.

2- صورة بطاقة الترشيح.

3- بطاقة الرقم القومي.

4- تصوير البطاقة الشخصيه صورتين.

5 - إجراء الكشف الطبي في الإداره الطبية للجامعة، مبنى رقم 3 بالحرم الجامعي.