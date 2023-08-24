رئيس جامعة حلوان عن أسبوع شباب الجامعات: يساهم في تشكيل جيل متميز ومتعلم

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بأسبوع شباب الجامعات، نظرًا لأهميته كمناسبة وطنية، حيث يتجمع شباب مصر المتميز، من الجامعات والمعاهد العليا، للمنافسة الشريفة في مختلف المجالات العلمية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية.

أسبوع شباب الجامعات يسهم في تشكيل جيل متميز

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذه الفعاليات تسهم فعليًا في تشكيل جيل متميز ومتعلم، حيث يكتسب الشباب مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات، من خلال مشاركتهم في هذه التجارب المتعددة.

وأوضح الدكتور قنديل، أن هذه الأنشطة لها أثر إيجابي في تطوير شخصيات الشباب وتوسيع آفاقهم، وأكد على ضرورة توفير بيئة داعمة تشجع الشباب على المشاركة الفعّالة في هذه الفعاليات.

استعدادات اللجنة الطبية للأسبوع

وبحسب البيان الصادر من جامعة حلوان، أعلنت اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات الثالث برئاسة الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، وعضوية الدكتور وائل عمر، والدكتور محمود عابد، والدكتور ناصر الحمزاوي، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر المقبل، عن استعداداتها لاستقبال فعاليات الأسبوع.

وتتمثل استعدادات اللجنة في حصر عدد المشاركين في البطولة والمباريات التي تقام وأماكنها، والكشف الطبي علي اللاعبين، والتواصل مع المستشفيات ذات الصلة بالأسبوع، وتوفير الخدمات الطبية داخل أماكن التدريب والمنافسات، حيث تواجد عيادات لاستقبال أي حالات أثناء اليوم مع تكليف أطباء مقيمين بابنية اقامة الطلاب مراعاة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات، بقيادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.