بدء توافد الجمهور على حفل هشام خرما وغالية بن علي بمحكى القلعة

بدأ منذ قليل، توافد الجماهير على قلعة صلاح الدين لحضور حفل الموسيقار هشام خرما والفنانة التونسية غالية بن علي، ضمن فعاليات الليلة العاشرة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وكان الحضور الجماهيري قد طغى على فعاليات الليالي الأولى من المهرجان التي شارك فيها الفنان مدحت صالح، والفنانة السورية فايا يونان، والفنان هاني شاكر وهشام عباس وأحمد جمال ومصطفى حجاج وفريق وسط البلد.

ومن المقرر أن يقدم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو هشام خرما حفلا يتضمن مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة؛ منها أندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الإيمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

غالية بن علي تغني بالقلعة في العاشرة مساء

وفي العاشرة مساء، تتغنى التونسية غالية بن علي بعدد من أعمالها الخاصة، إضافة إلى مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل؛ منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا مني، عرفت الهوى، ألف ليلة وليلة وغيرها.