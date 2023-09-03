توني ماهر: أقدم شخصية هيثم في «عنب».. وانتظروا دورا مختلفا

أعرب الفنان توني ماهر، عن سعادته بالتعاون مع فريق عمل فيلم «عنب» والمنتجة رشا الظنحاني والمخرج أحمد نور، وستبدأ تصوير العمل خلال هذا الشهر الجاري بالقاهرة.

شخصية توني ماهر بفيلم عنب

أضاف توني في بيان له، أنه يجسد دور «هيثم»، وهو مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، ويلعب دور كوميدي سيكون مفاجأة ضمن أحداث الفيلم، وأنه متفائل بهذه التجربة.

تفاصيل فيلم عنب

فيلم «عنب» بطولة جماعية، يضم بجانب نور قدري الفنان إسلام إبراهيم، الفنان محمود الليثي، الفنان توني ماهر، وسيجري الكشف عن مفاجأة قريبا، إخراج أحمد نور وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.