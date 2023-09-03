«الوطن» تنشر مقالات محمود الكردوسي في الصفحة الأخيرة.. عودة «الكراديس» غدا

غاب عن دنيانا ولم تغب كلماته، إرث كبير تركه الكاتب الصحفي محمود الكردوسي الذي غادر عالمنا في فبراير 2022، لكن ظل قلمه حاضرًا وكلماته باقية، استهلت بها «الوطن» صفحتها الأخيرة في عدد الغد 4 سبتمبر.

فبعد نحو أكثر من عام على رحيل الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الوطن، تعود كلماته من جديد مع الصفحة الأخيرة التي أسسها عام 2012.

وتتصدر كلمات «الكردوسي» الصفحة الأخيرة غدا تحت عنوان «كراديس» بكلمات كتبها في 5 يوليو 2021 قال فيها: «استعادة الصحافة الورقية لمجدها مسألة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، أنا شخصياً مستعد لهذه المهمة الانتحارية، فقط أعطني بعض الموارد المالية البسيطة (والفلوس زي الرز طبعاً)، وبعض الخبرات والكفاءات الصحفية الشابة، وأنا أضمن لك تقديم صحيفة جديدة: بمحتوى جديد وشكل مختلف ومنافسة شرسة مع الإلكتروني وزبون ما زال منتمياً للورق.. هو حلم، لكنه أيضاً رهان، وفي الحالين هو رد جميل لمهنتي ولجيل أفتخر بأنني أنتمي إليه».

وتوفي الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، رئيس مجلس إدارة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، في 25 من فبراير 2022، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 64 عاما.

ويعد الكردوسي، من المؤسسين الأوائل لـ«الوطن»، فهو صاحب مسيرة صحفية فريدة امتدت لأكثر من 36 عاما، عمل فيها في العديد من التجارب الصحفية أبرزها «الأهرام» و«المصري اليوم» و«الوطن»، ورئاسة تحرير مجلة «الفن السابع»، بعدما تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1981.

وولد الراحل في محافظة سوهاج وعمل بكتابة السيناريو وله أعمال درامية لم تنتج بعد، وصدر له كتاب «مرة واحد صعيدي» عام 1996.