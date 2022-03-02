«الوطن» تطلق اسم محمود الكردوسي على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجريدة

قررت إدارة جريدة «الوطن» إطلاق اسم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة «الوطن» عضو مجلس الشيوخ الراحل، على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجريدة.

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن» إن إطلاق اسم الكاتب الصحفي محمود الكردوسي على القاعة الرئيسية بالجريدة، تكريما له، تعبير عن تقدير إدارة الجريدة وصحفييها والعاملين بها للدور الوطني الذي أداه الكاتب الراحل، ومساهمته البارزة في تأسيس جريدة الوطن، وتوليه مسئوليات كبيرة لتطوير العمل بها والارتقاء بمستوى الصحفيين العاملين فيها.

وكان الكردوسي توفي الجمعة الماضي عن عمر ناهز 63 عاما، متأثرا بتدهور حالته الصحية، وأُقيم عزاء الراحل في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحضور برلمانيين وإعلاميين وصحفيين وأسرة وأقارب الكاتب.

ونعى مجلس الشيوخ والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وجريدة الوطن والمجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، الكاتب الراحل، مؤكدين أنه كان صحفيا وطنيا، فقدته الصحافة المصرية.

مسيرة الكردوسي الصحفية

وأمضى محمود الكردوسي نصف عمره تقريبا في العمل الصحفي، وله العديد من المقالات التي تناولت قضايا اجتماعية وفنية وسياسية في نحو 7 إصدارات صحفية، وتقلد مناصب صحفية عديدة، كان آخرها قبل وفاته «رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن»، بعدما تولى منصب رئيس التحرير التنفيذي بالجريدة بين 2015 و2019، وشارك في تأسيس الوطن والعمل مديرا للتحرير بها بين 2012 و 2015.

ولد الكاتب الراحل في محافظة سوهاج والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1981، وبعدها عمل في عدة صحف ومجلات مصرية وعربية منها مجلة «نصف الدنيا» في «الأهرام» من 1992 حتى 2018، وصحفي متخصص في جريدة صوت الأمة من 2002 إلى 2004، وفي مجلة الأهرام العربي من 2003 إلى 2005، ومؤسس ورئيس تحرير مجلة «الفن السابع» بمشاركة الفنان محمود حميدة من 1997 إلى 2001، إضافة إلى تجربته الصحفية في جريدة المصري اليوم.