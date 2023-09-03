غلق مزلقان قليوب البلد للصيانة لمدة 4 أيام

أعلنت محافظة القليوبية، غلق مزلقان قليوب البلد بمدينة قليوب، بدءا من مساء اليوم الساعة 7 مساء، ولمدة 4 أيام على التوالي، لعمل الصيانة اللازمة حفاظا على حركة القطارات.

بدائل غلق مزلقان قليوب البلد

وكشفت المحافظة في بيان لها، أن مزلقان العادلي هو البديل عن مزلقان قليوب البلد الذي سيتم غلقه، وهو يبعد مسافة 100 متر عنه.

غلق مزلقان قليوب البلد بالقليوبية

أضاف البيان، أن غلق المزلقان للصيانة، يأتي في إطار اعمال التطوير علي المواطنين ولتيسير حركة المرور، وانتقال المواطنين لمنع تعطل مصالحهم، وأنه سيجري إعادة فتح المزلقان فور الانتهاء من أعمال الصيانة.