القبض على تاجر مخدرات بتهمة تبييض 30 مليون جنيه في القليوبية

تمكنت وزارة الداخلية، من القبض على تاجر مخدرات بالقليوبية بتهمة تبييض 30 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في القليوبية، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه تقريبا، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.