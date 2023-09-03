«زراعة كفر الشيخ»: قش الأرز يوفر 3 مليارات جنيه كعلف مكمل للماشية

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن مزارعي محصول الأرز الشعير الذي يجري حصادة حاليا بحقول المحافظة، الذي يعد كنزا كبيرا للغاية، كونه يوفر مليارات من الجنيهات في شراء الأعلاف الجافة، مشيرا إلى أن قش الأرز يحتوي علي بروتين يصل لنحو 4%، كما أنه يعد أحد الركائز الأساسية، الذي يخلط مع أول «حشة للبرسيم»، كما أنه يستخدم كعلف يتم دراسة وخلطة بالأمونيا كعلف ممتاز للغاية.

قش الأرز في كفر الشيخ يوفر 3 مليارات جنيه

أوضح أن كل فدان أرز شعير ينتج عنه نحو 3 أطنان قش أرز، بما يعادل توفير أعلاف بنحو 9 آلاف جنيه، لافتا إلى أن مساحة الأرز الشعير 333 ألف فدان، توفر علف من قش الأرز بنحو 3 مليارات جنيه لمربي الماشية في كفر الشيخ، وما يجري نقله من قش الأرز في مصر.

تخزين قش الأرز على شكل بالات

وأضاف أن الميكنة الزراعية حاليا، تكبس قش الأرز على شكل بالات، وهو الأمر الذي يسهل تخزينية بسهولة ويسر، موضحا أنه يعد علفا لا يتلف ويتحمل البرودة ودرجات الحرارة العالية.