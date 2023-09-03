كفر الشيخ تستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح خلال العام الجاري

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أننا نستهدف زراعة 230 ألف فدان قمح من الأقماح التي سوف تزرع في حقول محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال العام الجاري 2023، بما يضمن توفير قمح عالي الجودة من خير أراضينا العافية.

اختيار أفضل أصناف تقاوي القمح

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الزراعة قد طرحت هذا العام أصنافا من تقاوي القمح عالية الجودة والإنتاجية والتي تصل لنحو 30 أردب قمح لكل فدان، وهي من أصناف تقاوي قمح 95، وجيزة 171، وسدس 14، ومصر 3.

زيادة في المساحة المنزرعة بنحو 16 ألف فدان قمح

وأوضح أن المستهدف من زراعة محصول القمح سوف يكون 230 ألف فدان بزيادة عن العام الماضي بنحو 16 ألف فدان، إذ بلغ المنزرع بالعام الماضي بنحو 214 ألف فدان، لافتا «أننا نقوم حاليًا بعقد عدد من اللقاءات الدورية مع المزارعين بهدف التحفيظ لزراعة مساحات جيدة من المحصول».