9 خدمات تقدمها مراكز خدمة العملاء بـ«مياه القاهرة».. إليك التفاصيل

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه جرى التوسع في إقامة مراكز خدمة العملاء بمختلف أحياء العاصمة من أجل التيسير على المواطنين، والتفاعل مع احتياجاتهم وطلباتهم وتقديم الخدمة لهم بشكل سريع.

عدد مراكز خدمة العملاء

وأشارت الشركة إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة على مستوى القاهرة بلغ 21 مركز خدمة عملاء ثابتا، فضلا عن مراكز الخدمة المتنقلة التي تغطي كل أحياء القاهرة وموجودة داخل النوادي الرياضية وأماكن التجمعات ويتم تسيير سيارات من أجل خدمة المواطنين، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء التعاقد على عداد جديد، تلقي الشكاوى والاقتراحات، شحن عداد مسبق الدفع، خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الرد على استفسارات أو تساؤلات تتعلق بمياه الشرب، سداد الفواتير، فحص عداد، استبدال عداد، حبس مياه.

وأوضحت شركة مياه الشرب أن أي مواطن يمكنه التواصل مع مركز العملاء التابع له في منطقته والتعرف على كل الخدمات التي يقدمها ومعرفة التفاصيل عن الخدمات عن طريق الخط الساخن 125 أو خدمة واتساب مياه الشرب بالقاهرة

مراكز الشحن

وأردفت أن مراكز خدمة العملاء تضم مراكز الشحن وتقدم خدماتها على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات الرسمية لمدة 12 ساعة يوميا بعرض تحسين الخدمة وتحقيق الانتشار لمراكز خدمة العملاء التابعة للشركة على مستوى محافظة القاهرة.