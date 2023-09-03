مراسل «القاهرة الإخبارية» يرصد تفاصيل جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أولى جلسات المحور السياسي في المرحلة الثانية انطلق اليوم، ويندرج تحته العديد من القضايا كلجان الأحزاب وحقوق والإنسان فضلا عن قضية الحريات العامة، مشيرا إلى أن لجنة الأحزاب تشهد حضور العديد من السياسيين المصريين وكذلك الفقهاء والدستوريين إلى جانب الشخصيات السياسية والعامة.

وأضاف «المطعني»، خلال رسالة على الهواء عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المناقشات سالفة الذكر تأتي لوضع الأحزاب على الخريطة الصحيحة للمشاركة السياسية من كافة الجهات سواء من الناحية المالية أو الإدراية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية نقطة مهمة يتناولها الحضور في هذه الجلسة.

وتابع: «قانون الأحزاب السياسية يعود إلى عام 1977، ومنذ ذلك التاريخ تغير عدد من المرات كان آخرها عام 2011، ومن تم أصبح إنشاء الحزب يتم بموجب إخطار شخصي، لذلك زاد عدد الأحزاب من 24 إلى أكثر من 100 حزب، ولم يكن لها تأثير قوي على أرض الواقع باستثناء القليل منها فعال في كل المحافظات».

مناقشات لجنة الأحزاب السياسية

وأشار إلى أن لجنة الأحزاب السياسية تتناول وتناقش موضوع دمج الأحزاب السياسية، موضحا أن هناك العديد من التيارات السياسية التي تنشئ كثيرا من الأحزاب لكن مشاركتها على الأرض تبدو ضعيفة، وهذا يؤكد حرص مصر وإدراتها بوجود أحزاب حقيقية للمشاركة على أرض الواقع.