نائب محافظ القاهرة: إزالة عراقيل وتعارضات المحور المروري شمال طرة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المتابعة المستمرة لكل المشروعات القومية والتنموية التي يتم إنجازها بنطاق المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، لتنفيذها على الوجه الأكمل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والمعنية.

وتتضمن الأعمال إنشاء محاور مرورية جديدة، ورفع كفاءة الطرق القائمة بها لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، ولتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، مع رفع مستوى الخدمات والمرافق، تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

المحور المروري شمال طرة

وفي سياق متصل، عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية، لبحث مستجدات الاعمال بالمحور المروري الجديد شمال طرة، والجاري تنفيذه حاليا بنطاق حي المعادي وطرة، وسبل تطوير وتذليل كل التحديات وإزالة التعارضات التي تعوق الأعمال، لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة، تماشيا مع كل المشروعات المختلفة، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، ومنها إنشاء كباري جديدة وتطوير ورصف الطرق السطحية في مسار المحور والشوارع الجانبية، وتنسيق وتطوير الموقع العام، لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها مسار المشروع.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أهمية مشروعات الطرق العملاقة، ومنها استكمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة في محافظة القاهرة بالمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، أو لربط محاور مرورية بغيرها من خلال وصلات تختصر الوقت وتسهل تنقل المواطنين ومنها محور شمال طرة.

وأضافت أن محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات، حيث تعمل كل الأجهزة المعنية على قدم وساق لسرعة الاعمال بكفاءة عالية كل فيما يخصه.

حصر التعارضات مع المحور المروري

واستمعت نائب المحافظ لشرح خاص بمعدلات الأعمال، من خلال الخرائط الموقعة إلى جانب التعرف على جهود أحياء المعادي وطرة، في مجال حصر التعارضات والمرافق بمسار المحور، من أجل إزالتها بعد تعويض أصحابها لفتح شرايين مرورية جديدة، ضمن خطة تطوير الطرق التي تنفذها الدولة منذ سنوات وربط حركة المرور مع غرب النيل والطريق السياحي مع تحقيق السيولة المرورية وخلق بدائل متنوعة للطرق، منوهة بعقد اجتماعات تنسيقية دورية لمتابعة مستجدات الاعمال بصورة مستمرة.

كما تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم مسار الأعمال بمحور شمال طره بنطاق حي المعادي وطرة، واستمعت إلى شرح للموقف التفنيذي للمشروع ومراحل العمل الحالية ومكوناته المختلفة، موضحة تقديم كل سبل الدعم لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء، والخطوات التي يتم تنفيذها بمنطقة تنفيذ المحور.