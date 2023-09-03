هبوط جزئي بكوبري بنها على طريق القاهرة الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، حدوث هبوط جزئي محدود في البلاطة العلوية لكوبري بنها على النيل بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة، الذي تم إنشاؤه عام 1992.

وأكدت في بيان لها، أنه على الفور جرى الدفع بفرق الصيانة للبدء في الإصلاحات اللازمة كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية في نطاق الكوبري.