التحويلات المرورية بعد هبوط جزئي بكوبري بنها على طريق القاهرة الإسكندرية

‏أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن حدوث هبوط جزئي محدود في البلاطة العلوية لكوبري بنها 3 على النيل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة.

الدفع بفرق لإصلاح الكوبري

أوضح بيان من محافظة القليوبية أنه على الفور جرى الدفع بفرق الصيانة للبدء في الإصلاحات اللازمة، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية في نطاق الكوبري.

غلق الطريق الطريق الزراعي السريع أمام القادمين من الإسكندرية

وأكد بيان محافظة القليوبية أنه تم غلق الطريق الزراعي السريع أمام القادمين من الإسكندرية والمنوفية وتحويله إلى الطريق الإقليمي كالتالي:

- تحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية أو المنوفية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي ومن ثم يسلك طريق شبرا بنها الحر للمتجه للقاهرة.

- حال لزم الأمر أن يسلك المسافر الطريق الزراعي يتجه إجباري لطريق الدائري الإقليمي ونزول نزلة بنها ثم الدخول لطريق مفارق المنصورة للعودة لمسار الطريق الزراعي، بعد منطقة الهبوط واستئناف الرحلة على الطريق الزراعي.

وأوضح البيان أنه جرى عمل التنسيق اللازم مع الإدارة العامة للمرور وذلك لغلق الكوبري في اتجاه القاهرة وتحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي.