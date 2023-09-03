محافظ الغربية يتفقد تجهيز معارض أهلا مدارس.. ويوجه بنقل سيدة مصابة للمستشفى

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تجهيز معارض أهلا مدارس بمركزي السنطة وزفتى لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض «أهلا مدارس» بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

وأكد «رحمي»، حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي، من خلال التوسع في إنشاء مثل هذه المعارض لبيع كل المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.

علاج إحدى السيدات

أثناء الجولة وجه محافظ الغربية بنقل سيدة لمستشفى زفتى العام، لعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة لها، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع السيدة على الفور، وجرى نقلها إلى مستشفى زفتى العام، وعرضها على الأطباء وعمل الأشعة والتحاليل، وتلقي العلاج اللازم تحت متابعة من وكيل وزارة الصحة، ورئيس مركز ومدينة زفتى.