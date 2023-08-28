محافظ الغربية يسلم 93 قرضا ومشروعات صغيرة للمستحقين

سلم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 71 قرض حسن لصالح المشروعات متناهية الصغر، قيمة القرض الواحد 30 ألف جنيه، كما تم تسليم 22 مشروع كشك تكلفة الواحد 40 ألف جنيه.

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عنهم، وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

مبادرة حياة كريمة

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري مستمرة في تنفيذ فعاليات وأنشطتها داخل قرى المرحلة الأولى والثانية من أجل توفير الخدمات والبرامج التوعوية والتنموية ضمن خطة المبادرة لتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا.

جهود التحالف الوطني

وأشاد المحافظ بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وجمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالينا بقرى الريف.