استشاري تغذية علاجية عبر قناة الناس: تساقط الشعر سببه نقص فيتامين «د»

قال الدكتور هاني جبران استشاري التغذية العلاجية، إن أغلب شكاوى السيدات من تساقط الشعر وعدم نجاح أنظمة التخسيس، موضحا أن السبب في كلا الحالتين هو نقص فيتامين «د».

جبران: من الأفضل قياس السكر «عادي وتراكمي»

وأضاف «جبران» خلال استضافته ببرنامج «البيت»، والمذاع على قناة الناس، أن مقاومة الأنسولين تخص الأشخاص الذين لديهم قابلية لأن يكونوا مرضى سكر، «مبيكنش عندهم سكر لكن بيكون فيه احتمال يجيلهم سكر لو سابوا نفسهم أو عندهم وراثي في العيلة، ومن الأفضل قياس السكر عادي وتراكمي حتى يبدأوا العلاج قبل الإصابة بالمرض».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.