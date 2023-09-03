أحمد موسى: «شواطئ العريش كاملة العدد.. والمدينة بها أمن وأمان زي كل مصر»

روى الإعلامي أحمد موسى تفاصيل ما شاهده اليوم الأحد خلال زيارته إلى سيناء، مشيرا إلى أن زيارة سيناء كفيلة بالتعرف على التضحيات التي قدمها المصريون.

موسى: شيوخ سيناء أكدوا لي «الرد على الشائعات يكون على الأرض»

وأضاف «موسى» خلال برنامج على مسئوليتى على قناة «صدى البلد»، أن شيوخ سيناء أكدوا له أن الرد على ما يثار من شائعات وتشكيك مستمر يكون دائما على الأرض.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: أهل الشر كانوا بيقولوا البلد بتشيل الزراعات بتاعة الناس في سيناء ومفيش عقود، زي كل حاجة بيعملوها، معلقا «تم اليوم تسليم العقود ووزير الزراعة كان يسلم العقود للمزارعين بنفسه».

الصيف كامل العدد في منتجعات وشواطئ العريش

وأكد أن الصيف كامل العدد في منتجعات وشواطئ وفنادق العريش، موضحا أن العريش باتت مثل شطورة وسيوة والإسكندرية وأكتوبر في الأمن والأمان، وكذلك رفح ووسط سيناء وكل منطقة في مصر على هذا الحال، وهذا كان ثمنه كبيرًا.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن الأرض التي تم تسليم عقودها كانت مزارع سمكية ولكن يتم استصلاح أراض جديدة كما حدث في سيناء، مضيفا أن الرئيس السيسي وعد بإقامة احتفالية كبيرة في سيناء ولكنه لم يتم تحديدها حتى الآن وسوف تحتضنها مدينة العريش.