قناة «إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن» حول زيارة مدبولي لشمال سيناء

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بزيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء، بعنوان ««الحكومة» في شمال سيناء.. الأمن يعود لـ«أرض الفيروز»»، وتقرير آخر خاص بأسوان، بعنوان «أسوان يا عروسة النيل يا حتة من السما».

سيناء تحظى باهتمام شديد

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنَّ هناك اهتمام كبير للغاية بتنمية كل شبر بالجمهورية، مشيرة إلى أنَّ سيناء تحظى باهتمام شديد لأنها خام وغير مستغلة.

جولة رئيس الوزراء في سيناء

واصطحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، «خُمس الحكومة»، بواقع 7 وزراء ومسئولين، في جولة تفقدية لمدن ومشروعات محافظة شمال سيناء، في أضخم زيارة حكومية للمحافظة منذ عام 2010، وهي الزيارة التي تستهدف تفقد الانطلاقة التنموية في «أرض الفيروز» بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار ودحر الإرهاب في أراضيها، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعطاء دفعة للمشروعات التنموية في نطاق المحافظة.

وتضمنت جولة «مدبولي» لقاء بطلاب جامعة العريش، كما زار رئيس مجلس الوزراء عدداً من المشروعات الجارية في نطاق أرض الفيروز، مثل مدينة رفح الجديدة، أحد أهم المشروعات التنموية العمرانية في شمال سيناء، فضلاً عن عدد من مشروعات البنية التحتية التي تعمل الدولة على تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وحل عدد من المشكلات التي كانت تواجه أهالي المحافظة.