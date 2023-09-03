عبير نعمة ومحمد محسن وكريم جوهر في مهرجان القلعة الثلاثاء

تنظم دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، 3 حفلات متتالية مساء الثلاثاء المقبل 5 سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31.

في الثامنة مساء، على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة في المهرجان، وتقدم بمصاحبة أوركسترا سيني السيمفوني، بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة من أعمالها الخاصة منها «بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة، قصتنا»، بالإضافة إلى باقة من تراث الطرب منها «افرح يا قلبي، امتى هتعرف، وطلعت يامحلا نورها».

محمد محسن في مهرجان القلعة

في العاشرة مساء، يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها «ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب»، إلى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب.

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر، في السابعة مساء على المسرح الخارجي فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة.