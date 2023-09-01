خبراء: مدينة العلمين واعدة للمستثمرين وعنصر جذب لرجال الأعمال لاستثمار أموالهم

نجح مهرجان العلمين الجديدة، الذى انطلقت فعالياته فى 13 يوليو الماضى، فى تسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية والفرص الواعدة التى تمتلكها المدينة التى تُعد من مدن الجيل الرابع، حتى باتت حديث الأوساط الاقتصادية، وجذبت أنظار رجال المال والأعمال للاستثمار فيها، خاصة فى المجال العقارى والسياحى.

وتمتلك مدينة العلمين الجديدة طابعاً مميزاً من العقارات والوحدات السكنية الجديدة، خاصة أنها تم إنشاؤها لتناسب جميع الطبقات الاجتماعية، بجانب الكثير من الخدمات والمرافق.

«خليل»: تجذب رؤس الأموال فى العقارات

وقال الدكتور عبدالرحمن خليل، الخبير الاقتصادى، إن مدينة العلمين الجديدة تمثل واجهة جيدة لمصر، حيث تُعتبر وجهة للجمهورية الجديدة مثلها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما جعلها فرصة للمستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار فى القطاع العقارى فيها، والذى يمتلك العديد من المميزات.

وأضاف «خليل»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة ستزيد من الاستثمارات الأجنبية فى القطاع العقارى، ما سيسهم فى جلب عملات أجنبية، وهو ما حدث بالفعل فى أبراج العلمين التى شهدت إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب، كما أنها تمثل عنصر جذب لرجال الأعمال المصريين لاستثمار أموالهم فيها، فهى ليست مدينة ترفيهية فقط، ولكنها مدينة متكاملة تخدم جميع الفئات.

وأشار إلى أن المدينة تناسب كل فئات المجتمع، حيث تحتوى على الأبراج الكبرى والفيلات والوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، حتى الاجتماعى منها، كما توجد بها مدارس وجامعات ومستشفيات وكل المرافق التى يحتاج إليها المواطن.

جمعية رجال الأعمال: أصبحت مزاراً سياحياً للمصريين والأجانب بعد توفير الخدمات

من جانبه، أكد حسين تامر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلمين الجديدة ستخلق فرصاً واعدة للمستثمرين العقاريين والمطورين فى مضاعفة استثماراتهم، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية للمدينة بعد التحول الكبير الذى شهدته المدينة فى حجم البنية التحتية. وأضاف عضو رجال الأعمال أن مدينة العلمين الجديدة ستكون أحد الأسباب الرئيسية فى انتعاش سوق العقارات، خاصة العقارات الساحلية والفندقية، التى بدأت بالفعل ترى النور هناك، مشيراً إلى أنه «لا أحد كان يعتقد أو يصدق أن مدينة كانت تعيش على حقل من الألغام، وهى مدينة العلمين الجديدة، تصبح كذلك، وهى الآن أصبحت مزاراً سياحياً للمصريين والأجانب بعد توفير جميع الاحتياجات من خدمات ومرافق وبنية تحتية متطورة».

«تامر»: المهرجان حقق مكاسب كبيرة للمعارض العقارية ومزيداً من المبيعات داخل السوق

وتابع «حسين» أن المدينة من أهم المدن العقارية التى يمكن للمطور العقارى الحصول بها على فرصة استثمارية لما لها من أهمية كبيرة عند غالبية شركات التطوير العقارى من حيث العائد، خاصة أن المدينة أصبح الإقبال عليها كبيراً جداً، والدليل الزيارات المليونية التى استمتعت بمهرجان العلمين، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة بها العديد من الفرص الاستثمارية فى القطاع العقارى، وهى من أهم مدن الجيل الرابع فى مصر، والتى تم العمل على تشييدها لتخفيف العبء عن الكثير من المدن المصرية من ناحية الكثافة السكانية، فهى المدينة المليونية الأولى على أرض الساحل الشمالى، إلى جانب توافر الكثير من فرص الاستثمار العقارى، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير عليها من قبَل المستثمرين العقاريين بعد الطفرة التى تشهدها حالياً، وأن يكون هناك إقبال على تنظيم المعارض العقارية فى مدينة العلمين الجديدة من قبَل المنظمين فى سوق العقارات، لاستغلال الزخم الذى تشهده المدينة والذى سيكون مكسباً كبيراً للمعارض العقارية وتحقيق مزيد من المبيعات والمكاسب العقارية داخل السوق.