محمد حماقي ينشر بوستر حفله في الكويت

روج الفنان محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفله الغنائي المقرر إقامته في الكويت الشهر الجاري.

ونشر محمد حماقي البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «أهل الكويت هستناكم يوم الخميس 21 سبتمبر على مسرح الأرينا في أولى حفلات موسم الكويت، تقدروا تحجزوا التذاكر من خلال الموقع الرسمي للأرينا».

أغنية ايه السعادة دي

وطرح منذ أيام محمد حماقي، أغنية «إيه السعادة دي» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

وتقول كلمات الأغنية: «إيه السعادة دي.. أنتِ بالنسبالي حبي الأبدي.. أنتِ ساكن جوه قلبي أنا وحدي.. أنت غالي عندي.. إيه ده اللي أنا فيه».