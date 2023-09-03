محمد حماقي يحتفل بنجاح حفله في قرطاج (فيديو)

شارك محمد حماقي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو من حفله بقرطاج والذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر التريند ورفع شعار كامل العدد.

ونشر محمد حماقي، الفيديو وعلق عليه: «حفلة قرطاج بصوتكم.. وظهر حماقي خلال الحفل وهو يغني مع الجمهور دون موسيقى وتفاعل معه الجمهور بالتصفيق والغناء».

أغنية إيه السعادة دي

وحقق الفنان محمد حماقي مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديدة إيه السعادة دي، التي طرحها منذ يومين، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

وتقول كلمات الأغنية: «إيه السعادة دي.. أنتِ بالنسبالي حبي الأبدي.. أنتِ ساكن جوه قلبي أنا وحدي.. أنت غالي عندي.. إيه ده اللي أنا فيه».