محمد حماقي يقترب من مليون مشاهدة بأغنية «إيه السعادة دي»

اقترب الفنان محمد حماقي من تحقيق مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب بأغنيته الجديدة «إية السعادة دي» التي طرحها أمس.

أغنية «إيه السعادة دي» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل.

محمد حماقي يروج لأغنية إيه السعادة دي

وروج الفنان محمد حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لأغنتيه الجديدة «إيه السعادة دي؟»، ونشر البوستر الدعائي للأغنية وعلق عليه: «استنوا أغنية إيه السعادة دي بكرة الساعة 5 على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى».

وتقول كلمات الأغنية: «إيه السعادة دي.. أنتِ بالنسبة لي حبي الأبدي.. أنتِ ساكن جوه قلبي أنا وحدي.. أنت غالي عندي.. إيه ده اللي أنا فيه».