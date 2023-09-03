«البترول»: لقاء الرئيس السيسي مع وفود الشركات يكون مصدر ثقة لهم

كشف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، موضحا أنها من أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال البترول.

شركة إيني حققت نجاحات كبيرة خلال الفترات الماضية في مصر

وتابع عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركة إيني حققت نجاحات كبيرة خلال الفترات الماضية في مصر وآخرها حقل ظهر، ويتم العمل حاليا في مناطق امتياز جديدة بالبحر المتوسط بالتعاون بين إيني مع شركات أخرى.

وأكد أن لقاء الرئيس السيسي مع وفود شركات البترول يكون مصدر ثقة وأمان للشركات العالمية لأن رأس الدولة مهتم بالاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها.

وحول سبب تناقص إنتاج الغاز في حقل ظهر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن كل الحقول الموجودة في مصر والعالم يحدث بها تناقص طبيعي من أجل الحفاظ على الخزان ومعدلات الإنتاج.

حفر 20 بئرا في حقل ظهر

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على أنه تم حفر 20 بئرا في حقل ظهر وجارٍ حفر آبار أخرى، وإنتاج الحقل بلغ 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.

وأوضح أن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لمصر يسهم في جذب الشركات العالمية بقطاع البترول للاستثمار والتنقيب في مصر، مؤكدا أن شركة إيني الإيطالية لديها أنشطة عملاقة في البحرين الأحمر والمتوسط.

واختتم أنه سيتم حفر آبار غاز في البحر الأحمر مع بداية العام الجديد، لافتا إلى أن هناك اكتشافات أخرى في الصحراء الغربية، إضافة إلى طرح مناقصة للتنقيب في 12 منطقة نصفها برية والآخر بحرية وجارٍ دراسة العروض المقدمة.