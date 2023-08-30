ارتفاع أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار البترول العالمية بأكثر من دولار للبرميل، خلال نهاية التعاملات أمس الثلاثاء، وجاءت الارتفاعات نتيجة تراجع الدولار، خاصة في ظل قلق المستثمرين من التأثير المحتمل على إمدادات الطاقة والطلب بسبب الإعصار إداليا، المقرر أن يضرب فلوريدا الأسبوع الحالي.

وواصلت أسعار البترول مكاسبها اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا كبيرا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، وفي ظل مخاوف الإمدادات بسبب الإعصار إداليا.

أسعار البترول العالمية

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بقيمة 0.2% إلى 85.66 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.3%، إلى 81.40 دولار.

وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أنّ الحقول البحرية في خليج المكسيك تمثل نحو 15% من إنتاج الخام الأمريكي و5% تقريبا من إنتاج الغاز الطبيعي.

مخزونات النفط الأمريكية

وبينما تراجعت مخزونات النفط الخام، أظهرت بيانات معهد البترول أنّ مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 1.4 مليون برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، بنحو 2.5 مليون برميل، وفق تقرير لرويترز.

ومن المقرر صدور بيانات مخزونات الخام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.