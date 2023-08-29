«البترول»: نستعد لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي باستثمارات 1.9 مليار دولار

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن هناك خطة لدى الوزارة، للبحث والتنقيب عن حقوق البترول في البحر الأحمر والدلتا، موضحًا أن هناك أكثر من شركة عالمية تقدمت لتولي إدارة هذه الحقول.

خطة الاستثمار

أوضح «عبدالعزيز» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه جار تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022/2023.

زيادة معدلات الإنتاج

وتابع: «أسفرت الاكتشافات أهمها كشف بالبحر المتوسط عن احتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعب غاز»، مضيفا أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2024 و2024/2025 حفر 35 بئرا جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.