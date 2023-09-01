وزير البترول: نذلل أي عقبات تواجه مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للإسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» بحضور مسؤولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، أكد «الملا» أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه، مشددًا على أهمية وسرعة التنسيق بين الشركة والشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل أي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة.

وأشار «الملا» إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الانتاجية بالمصفاة في تحقيق اهداف الاستغلال الاقتصادي للإمكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من إنتاج مصفاة التكرير، مؤكدًا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي مع الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.

استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة

و خلال الاجتماع ناقش الوزير مع المسئولين بالشركة إجراءات استكمال وتشغيل الوحدات الجديدة في توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة، حيث استعرض الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة برنامج العمل الجاري لاستكمال التوسعات ومعدلات التنفيذ الحالية والإجراءات المستهدفة لتشغيل الوحدات الانتاجية الجديدة للمنتجات البترولية عالية القيمة بعد اكتمال التنفيذ لكافة مراحل المشروع.

شارك في الاجتماع المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشؤون المالية والاقتصادية والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشؤون القانونية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشؤون التجارية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير و الاستاذ احمد راندي رئيس الادارة المركزية للإتصالات بالوزارة و الكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع و المهندس ايمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات و المحاسبة هبة عبدالقادر مساعد رئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية .

«الملا» يتابع تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة بشركة أموك

وعقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة خطة شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لتنفيذ مجموعة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الأداء.

وأكد «الملا» خلال الاجتماع أهمية مشروعات رفع كفاءة الأداء التي تنفذها الشركة والتي تأتي في توقيت مهم لمواصلة النمو و تجاوز التحديات ، مشيرا إلى أن مؤشرات الأداء الحالية للشركة تؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح في ظل المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية الحالية التي أظهرت اهمية دور الشركة كأحد مصادر توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية.

ووجه الوزير بالاستمرار وسرعة تنفيذ برامج ومشروعات التطوير والتحديث والصيانة بمشروعات ووحدات الشركة، وكذلك الاستمرار في جهود رفع القيمة التنافسية للشركة والاستغلال الأمثل للإمكانيات والأصول وتنمية الموارد والتكامل الاقتصادي مع شركات البترول الأخرى في إطار رفع كفاءة التشغيل والاستثمار الأمثل للإمكانيات.

ووجه الوزير بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية و تعظيم استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة والاستثمار في تحسين كفاءة العاملين، وكذلك بحث فرص المساهمة مستقبلا في مشروعات ومجالات التحول الطاقي و مصادر الطاقة الخضراء.

و خلال الاجتماع استعرض المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك التطور الملموس في دورها في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية الاساسية وخاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الاساسية ، كما استعرض التطور في تنفيذ حزمة من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية بشركة أموك خلال العام المالي الاخير والتي تم الانتهاء من تنفيذها مرحلياً وجاري استكمال المراحل التالية منها وفي مقدمتها مشروعات استغلال غازات الشعلة( Amoc zero flare ) والذي يحقق مردودا بيئياً واقتصادياً ، ومشروع رفع كفاءة شبكة البخار والمتكثفات لتوفير استهلاك الموارد ، ومشروع انظمة الحماية ضد الصواعق ، ومنظومة التحول الرقمي ERP، وهو مايسهم عند اكتمال مراحل المشروعات في رفع الكفاءة لأعلي مستوياتها بمنشآت الشركة لافتاً الي ارتفاع القيمة السوقية لسهم الشركة بشكل واضح خلال العام المالي الأخير.

كما أوضح مساهمات أموك في مجالات المسئولية المجتمعية والتي شملت مجالات متعددة في مقدمتها اعادة تأهيل وتطوير القري المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.