خلال ساعات قليلة يتم الإعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، إذ كشفت مصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن وزير التربية والتعليم انتهى من اعتماد نتيجة الدور الثاني ومن المقرر إعلانها بعد قليل، وتوفر «الوطن» لينك احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال الرابط التالي من هنــــا.

احصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

كما يمكن لطلاب الدور الثاني الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــا، وهو الموقع المخصص للنتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويمكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة والدرجات والمجموع فور إعلان النتيجة مباشرة.

تنسيق المرحلة الثالثة

وعقب ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، يستعد الطلاب لبدء تنسيق المرحلة الثالثة، وإعلان النتيجة الخاصة به، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم في تلك المرحلة، حيث يستمر تسجيل الرغبات لعدة أيام متواصلة، وبعد غلق تسجيب الرغبات، يتم فرز نتائج المرحلة الثالثة، ليتم إعلان النتيجة الخاصة بها خلال 72 ساعة من غلق تسجيل الرغبات، ليتمكن كل طالب من طلاب المرحلة الثالثة من معرفة الكلية التي سيلتحق بها.

الالتحاق بالكليات

وعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء التقديم للكليات، لتقوم كل كلية على حدا بتحديد الأيام الخاصة بالتقديم لها، فضلا عن إعلات جميع الشروط والمستندات المطلوبة لذلك، وعقب الالتحاق بالكليات يجب على الطلاب اختيار القسم الذي يرغب في الالتحاق بها، مع العلم أن هناك بعض الأقسام يكون لها شروط محددة للالتحاق بها، لذلك يتم تنظيم تنسيق داخلي للكليات حتى يتم اختيار الطلاب المتقدمين للأقسام وفق تطابق الشروط الخاصة بهم.