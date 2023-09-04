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توزيع 12 رأس ماشية من الأبقار الحلابة على المربين بقرى «حياة كريمة» بمطوبس

كتب:

خير الله فؤاد
04:56 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
بيطرى كفر الشيخ يعلن عن سلالة ابقار

بيطرى كفر الشيخ يعلن عن سلالة ابقار

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، بمحافظة كفر الشيخ، عن توفير وشراء عدد 12 رأس ماشية مستوردة من الأبقار الحلابة من دول أوروبا، حيث تم توزيعها على مربي الماشية بقرى «حياة كريمة»، بمركز مطوبس، في كفر الشيخ، وذلك كونها تعد من المشروعات الصغيرة، والتي توفر للأسر الفقيرة دخلا يوميا يصل لنحو 400 جنيه، كما أن تلك الأبقار تعد من السلالات الممتازة من حيث إنتاج الألبان، وكذلك اللحوم.

125 ألف ثمن البقرة الواحدة

وأضاف «بشار»، مدير مدير الطب البيطري في كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن ثمن البقرة الواحدة قد بلغ نحو 125 ألف جنيه، بإجمالي عدد الـ 12 رأس أبقار بواقع مليون و500 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة تتحمل نصف ثمنها مجاناً، والنصف الآخر يسدد على سنوات من قبل مربي تلك الأبقار المستوردة فائقة الإنتاجية من الألبان.

توفير دعم بيطري وزيادة أعداد الأبقار

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، الدكتور ناجح غربية، توفر كافة الدعم البيطري لمربي تلك الأبقار، وذلك من خلال المتابعة المستمرة لها ورعايتهم بيطريا، وتوفر الإرشادات اللازمة نحو اختيار الأعلاف المناسبة، بهدف زيادة إعدادها بشكل كبير.

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