رئيس أوكرانيا يقيل وزير الدفاع بعد 550 يوماً من الحرب مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن تعيين رستم أوميروف، وزيراً جديداً للدفاع، خلفاً للوزير السابق أوليكس ريزنيكوف، في ظل دخول الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها الـ17 بين البلدين، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية مساء قبل قليل.

وجاء تعيين وزير جديد للدفاع في أوكرانيا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نيتها إرسال قذائف يورانيوم مخصب إلى أوكرانيا، وسط إعلان روسيا نيتها تفجير هذه الأسلحة في حالة إذا ما تم تسليمها إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق الأحد، قرر الرئيس الأوكراني إقالة وزير الدفاع، داعياً إلى «نهج جديد» في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف من الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: «أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوماً في حال من الحرب الشاملة، أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد، وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع».

كما أعلن زيلينسكي أنه سيعين رستم أوميروف وزيراً جديداً للدفاع.