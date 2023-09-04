تأجيل طرح فيلم «بلوموندو» لحسن الرداد.. اعرف السبب

يواصل الفنان حسن الرداد، تصوير فيلمه الجديد بلوموندو، إذ يتبقى له بعض المشاهد، ورغم أنه كان من المقرر أن يشارك به في موسم أفلام صيف 2023، إلا أنه تقرر تأجيله.

سبب تأجيل فيلم بلوموندو

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرح فيلم حسن الرداد الجديد، حتى موسم رأس السنة الميلادية الجديدة، لحين الانتهاء من تصوير الفيلم كاملاً، ودخوله مرحلة المونتاج وغيرها، إذ أن الشركة المنتجة ترغب في خروجه على مستوى عال من التميز والاحترافية.

ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريباً.

نجاح حسن الرداد فى فيلمه الاخير

وكان حسن الرداد حقق نجاحا كبيرا مؤخرا في السينما، من خلال فيلمه الأخير «تحت تهديد السلاح»، والتي تدور أحداثه حول رجل أعمال يُدعى خالد، يعيش حياة تعيسة مع زوجته التي تكبره سنا من أجل الحفاظ على أولاده حتى يقرر الانفصال عنها ليتزوج من حبيبته السابقة، فيصاب بطلق ناري أثناء زفافه يفقده الوعي ويدخل في غيبوبة لمدة 4 سنوات.