حسن الرداد ومحمد الغيطي يصلان عزاء شقيق عمرو عبد الجليل

وصل منذ قليل الفنان حسن الرداد، والسيناريست محمد الغيطي، عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل، المقام بمسجد عمر مكرم، في منطقة وسط البلد.

وكان في مقدمة الحضور، المخرج خالد يوسف، والفنان محمود عبد الحافظ، الفنان مصطفي قمر، ونجله تيام، وذلك بعد أيام من احتفالهم بالعرض الخاص لفيلم «أولاد حريم كريم»، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وأشرف فايق، ومحمد عبد العظيم، وأحمد التهامي.

رحيل شقيق الفنان عمر عبد الجليل

ورحل عن عالمنا شقيق عمرو عبد الجليل، ليلة أمس، حسبما أعلن الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، قائلا: «البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يارب.. نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار».