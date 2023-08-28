حسن الرداد يغني في فيلمه الجديد «بلموندو»

يواصل الفنان حسن الرداد، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد «بلموندو»، تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع المُقبلة، إذ أن الشركة المنتجة لم تستقر على موعد طرحه حتى الآن.

وعلمت «الوطن»، أنه كان من المُقرر طرح فيلم حسن الرداد الجديد، في شهر أغسطس الجاري، إلا أنه تقرر تأجيله لأسابيع قليلة، لحين الانتهاء من تصويره كاملًا، ومن المتوقع الإعلان عن الموعد النهائي لعرضه في صالات السينما، قريبًا.

وانتهى حسن الرداد، من تسجيل أغنيتين بصوته، من المُقرر عرضهما ضمن أحداث الفيلم، كما أنه من المُقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف.

أبطال وأحداث فيلم «بلموندو»

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول «بلموندو» الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته ليدخل في صراع معها، إذ تحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلموندو بطولة حسن الرداد، وإنجي وجدان، وهاجر أحمد، ومحمود حافظ، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.