مشروع لتربية المواشي بـ300 ألف جنيه.. كم يكسب في 5 أشهر؟

كشف الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن مشروعات تربية صغار الماشية من الجاموس والأبقار بغرض التسمين تحقق أرباحا جيدة للغاية في شهور قليلة، حيث تبدأ عملية جني ثمار ذلك المشروع في وقت قياسي.

مشروع تربية وتسمين المواشي

وقال «المغنم» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشروع تربية صغار الماشية يتطلب عدة خطوات لتحقيق أرباح تصل إلى مليون جنيه خلال 5 أشهر، وتتمثل في التالي:

- شراء 13 رأس ماشية عمر 4 أشهر بسعر 15 ألف جنيه لكل رأس ماشية.

- شراء علف لتربية الماشية على مدار 5 شهور بتكلفة 105 آلاف جنيه، مقسمة إلى 9 أطنان، ويبلغ سعر الطن نحو 11 ألفا و560 جنيها.

- توفير حظيرة لتربية الماشية تكون جيدة التهوية.

- ضرورة المتابعة البيطرية الدورية للماشية لحمايتها من الأمراض.

مكسب مليون جنيه في 5 أشهر

وأوضح أن مدة تسمين العجول الصغار من الأبقار والجاموس تستمر لـ5 أشهر، وتبلغ إجمالي تكلفة المشروع نحو 300 ألف جنيه، ويحقق أرباحا تصل إلى مليون جنيه، وذلك عند بيع كل رأس بـ100 ألف جنيه.