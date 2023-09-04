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عاجل.. تفاصيل تهديد والد زيزو لمسئولي الزمالك

كتب:

محمد سعيد عبدالعظيم
05:02 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
زيزو

زيزو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، كواليس جلسة والد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، مع أعضاء اللجنة الثلاثية بالنادي الأبيض خلال الفترة الأخيرة بسبب مستحقات نجله المتأخرة.

وقال «فايق» في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «جمهور التالتة»، المذاع على قناة «أون تايم سبورت»: «هناك جلسة جمعت والد زيزو، أمس مع مسئولي نادي الزمالك، اللاعب له مستحقات متأخرة تصل لـ 10 مليون ونصف لم يحصل عليهم حتى الآن».

10 ملايين ونصف قيمة مستحقات زيزو المتأخرة

وتابع: «المسئولون أخبروا والد زيزو إن نجله له 5 ملايين ونصف، ولكنه والد زيزو أخبرهم بتمسكه هو ونجله بالحصول على مبلغ الـ10 ملايين ونصف وهي كامل مستحقات نجله المتأخرة».

وأضاف: «والد زيزو أمهل مسئولي اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك 48 ساعة فقط من أجل سداد كامل مستحقات نجله المتأخرة، وإلا يقوم نجله بفسخ تعاقده مع نادي الزمالك».

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