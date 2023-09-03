قرار نهائي.. أوسوريو يحسم مصير رحيل زيزو للدوري السعودي

أعلن الدكتور عماد البناني، رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، إحالة ملف أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لخوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، من أجل حسم مصيره من الرحيل، في ظل العروض المقدمة لضم اللاعب من نادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أوسوريو يحسم مصير أحمد سيد زيزو من الرحيل عن الزمالك وأكد مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أن خوان كارلوس أوسوريو اتخذ قرارا نهائيا خلال الفترة الحالية، برفض فكرة رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، عن النادي بشكل نهائي، مؤكدا أن اللاعب أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وأضاف المصدر: «جرى إبلاغ أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، بأن هناك تمسكا كبيرا به خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ورفض فكرة رحيله عن النادي نهائيا».

والد زيزو يضغط على إدارة الزمالك لرحيله للشباب السعودي

وأوضح أن والد أحمد سيد زيزو لا يزال يواصل الضغط على إدارة النادي، من أجل حسم موقف اللاعب من الرحيل إلى صفوف الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن «والد لاعب القلعة البيضاء، اجتمع مع اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، من أجل معرفة موقفهم النهائى بشأن العروض المقدمة من جانب أندية الدوري السعودي لضم اللاعب، وعلى رأسها عرض الشباب السعودي».