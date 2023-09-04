«تعليم الإسكندرية»: إعلان أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التدريب المزدوج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أسماء الطلاب المقبولين في مدارس التعليم والتدريب المزدوج، منها مدرسة «بينك قطن» الثانوية الفنية تخصص ملابس جاهزة المرحلة الثانية، ومدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء تخصص صناعات غذائية المرحلة الثانية.

أسماء المقبولين في مدرسة بينك قطن

قالت المهندسة أمل حسان، مدير عام إدارة التعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى قبول 4 طالبات بمدرسة بينك قطن الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج تخصص، وهن: رنين عمرو محمود سعد الله، وحبيبة الشحات أنور، وحبيبة أحمد حسن عمر، وشهد بشير عبد المولى.

المقبولين في الصناعات الغذائية

وأضافت مدير عام إدارة التعليم الفني، أنه جرى إعلان أسماء الطلاب المقبولين في مدرسة إسكندرية الثانوية الزراعية بالرأس السوداء فصول تعليم مزدوج تخصص فني صناعات غذائية المرحلة الثانية، وعددهم 40 طالبا.