«الاتحاد الرياضي للشركات» يدرس إنشاء أكاديميات لاكتشاف الموهوبين

أكد المهندس حسن كامل رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، أنّ الاتحاد يدرس بجدية بالغة إنشاء أكاديميات لاكتشاف الموهوبين من أبناء العاملين بالشركات والمصانع أعضاء الاتحاد.

افتتاح بطولة الجمهورية للشركات واكتشاف الموهوبين

وأضاف «كامل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش افتتاح بطولة الجمهورية للشركات في النسخة «56»، أنّ مجلس إدارة الاتحاد سيستعرض في اجتماعه المقبل مقترح إنشاء أكاديميات لـ اكتشاف الموهوبين من أبناء العاملين في الشركات والمصانع في مختلف محافظات الجمهورية بكافة الألعاب الرياضية، في جميع المحافظات، لافتا الى أنه سيتم التنسيق مع المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ عامين .

ولفت إلى أنّ الاتحاد المصري الرياضي للشركات، هيئة خاصة ذات منفعة عامة، وهو الاتحاد الوحيد الذي لم تتوقف أنشطته منذ تأسيسه لأي ظرف كان، إذ انطلقت أول بطولة جمهورية للشركات في عام 1968 وحتى الدورة الحالية رقم 56، والتي تتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

إطلاق شعلة الجمهورية للشركات 56

وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شعلة افتتاح بطولة الجمهورية للشركات رقم 56، يوم الجمعة الماضي، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث تقام فعاليات البطولة على ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد على مدار شهر كامل خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023 الجاري.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد المصري الرياضي للشركات، هيئة اعتبارية ذات منفعة عامة، يصدر وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين مجلس إدارته، ويتكون من رئيس ونائب وأمين صندوق وسكرتير عام ورؤساء مناطق وأربعة أعضاء وممثل للجهة الإدارية.