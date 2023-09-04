تنسيق جامعة المنيا الأهلية 2023-2024.. اعرف حد القبول بـ7 كليات

تنسيق جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 يأتي على رأس اهتمام الطلبة وأولياء الأمور في الأيام الحالية، إذ أعلنت الجامعة الحدود الدنيا للقبول بكلياتها الـ7، وهي الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

تنسيق جامعة المنيا الأهلية 2023-2024

وقال الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، في بيان سابق أصدرته الجامعة، إن تنسيق جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 وفقا للحدود الدنيا للمرحلة الثانية للقبول المبدئي للطلاب المتقدمين للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية كالتالي:

- كلية الطب: (338 درجة بنسبة مئوية 82.4%)

- كلية طب الأسنان: (329.5 درجة بنسبة مئوية 80.3 %)

- كلية العلاج الطبيعي: (325 درجة بنسبة مئوية 79.2 %)

- كلية الصيدلة: (307.5 درجة بنسبة مئوية 75 %)

- كلية الهندسة: (279 درجة بنسبة مئوية 68.05 %)

‎- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: علمي رياضة (247 درجة بنسبة مئوية 60.24 %) – علمي علوم (295.5 درجة بنسبة مئوية 72.07 %)

- برنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الإعمال: (217.5 درجة بنسبة مئوية 53.05 %).

إجراءات القيد بجامعة المنيا الأهلية

وتشمل إجراءات القيد في جامعة المنيا الأهلية بعد الإعلان عن تنسيق جامعة المنيا الأهلية 2023-2024 دفع أو استكمال دفع المصروفات السنوية المعلن للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد بقيمة 50% من المصروفات المعلنة، وذلك من خلال أذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلى بمدينة المنيا الجديدة.

المستندات المطلوبة بجامعة المنيا الأهلية

1. أصل استمارة نجاح الثانوية العامة.

2. أصل شهادة الميلاد.

3. عدد 6 صورة شخصية.

4. صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

5. بطاقة الترشيح ويتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول.

6. نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد.

7. عدد (1) دوسيه بلاستيك.