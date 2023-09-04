«زراعة الدقهلية»: نمتلك 31 ألف صوبة في جميع قرى ومراكز المحافظة

كشف الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، إجمالي عدد الصوب الزراعية في المحافظة، موضحا أنها بلغت 31 ألف صوبة، موزعة على القرى والمراكز، على رأسها مركز «بلقاس»، والذي يوجد بها 15 ألف صوبة.

قرى متخصصة في الزراعة بالصوب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية والقناة الأولى، أن بعض القرى في المحافظة أصبحت متخصصة في الزراعة بالصوب، وصار الفلاحين على دراية كاملة بطريقة الزراعة في الصوبة الزراعية، وتشكلت لديهم خبرات كافية في هذا التخصص.

وأشار إلى أن قرية الجزاير وصل عدد الصوب فيها إلى 3690 صوبة زراعية، وقرية منشية شومان 2700 صوبة، وأصبح لدينا قرى متخصصة في الزراعة بالصوب على مستوى المحافظة.

وتابع: «بمجرد إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى تحقيق مستوى معيشي أكثر للسكان في الريف، كل الهيئات والوزرات عملت لتحقيق الأهداف، ووزارة الزراعة كان لها دور تفاعلي وجاد، من خلال وضع استراتيجية تهدف لتحقيق تنمية ريفية شاملة ورفع مستوى معيشي للفلاحين والمقيمين فى الريف، وكانت تعمل على التوسع في زراعة الصوب».