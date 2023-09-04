استقرار أسعار العملات اليوم الاثنين 4-9-2023 في البنوك

شهدت أسعار العملات مع بداية التعاملات اليوم الاثنين 4-9-2023 استقرار في سعر الصرف أمام الجنيه المصري خلال ثاني أيام العمل في القطاع المصرفي المصري.

وفي سعيها لتوفير خدمات جيدة لقرائها، وفرت «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص أسعار العملات في الكثير من البنوك المصرية العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وذلك حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقراره اليوم في البنك الأهلي المصري ليحقق 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي البنك المركزي المصري، واصل سعر الريال السعودي استقراره ليحقق 8.22 جنيه للشراء والبيع 8.24 جنيه.

بينما بلغ سعر صرف الريال السعودي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه شراء، أما بالنسبة لسعر البيع فوصل لـ8.25 جنيه.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر صرف اليورو اليوم، 33.12 جنيه شراء و33.28 للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو داخل البنك 33.39 جنيه للبيع و33.23 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

أما عن سعر الجنيه الإسترليني داخل البنوك المصرية، فقد سجل في بنك مصر 39.90 جنيه للبيع و38.70 جنيها للشراء.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي مبلغ 38.82 جنيه شراء و 39.95 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 8.38 جنيه شراء، أما عن سعر البيع بلغ 8.42 جنيه.

وفي بنك أبوظبي الإسلامي فقد سجل سعر الدرهم الإماراتي 8.41 جنيه شراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

كما سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري مبلغ 99.99 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.38 جنيه للبيع و100.03 جنيه شراء.